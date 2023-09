Este pequeño regresa a casa de la mano de sus padres, aunque sea solo por unos días y en la puerta le está esperando su hermana mayor con los brazos abiertos. La niña corre a abrazarle cruzando el jardín con los pies descalzos, emocionada por volver a estrecharle en sus brazos aunque pronto tenga que regresar al hospital.

"El amor entre hermanos es otra historia. No es tu hijo, no lo has parido; no es tu padre, no te ha dado la vida. Pero es un amor especial. Diferente", dice Andrés Guerra en Aruser@s tras ver este bonito vídeo, repleto de ternura.

Aunque no todos los hermanos se llevan igual de bien y la prueba está en el plató. Òscar Broc aprovecha la ocasión para lanzarle una pullita a David Broc, que más que un hermano para él, es "un vecino".