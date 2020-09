El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha participado en el programa Planeta Calleja. Así lo ha confirmado el grupo Mediaset haciendo públicas las primeras imágenes de Fernando Simón buceando con Jesús Calleja.

Para la grabación, el epidemiólogo ha cogido unos días de vacaciones y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha ocupado su lugar. Sin embargo, ha evitado valorar el motivo de la ausencia de su compañero cuando ha sido preguntado en rueda de prensa debido al revuelo causado por su falta en un momento donde los contagios no paran de crecer.

"El doctor Simón es un servidor público y su compromiso con lo público ha quedado demostrado con su trabajo durante toda la pandemia de forma intensa. No hay mucho más que decir sobre su vida privada", ha asegurado Calzón. En la misma línea se ha mostrado el ministro Illa que ha señalado que es "justo" que esté unos días descansando.

El propio virólogo ha salido también al paso en una promo del programa: "Yo me lo he pasado muy bien. Necesitaba unas vacaciones, que me las he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el ministerio y cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, por supuesto. Encantado", señala.

Sin embargo han sido muchos los críticos, como el médico de familia Salvador Casado que no ha visto adecuada la participación de Simon en el programa de Cuatro tal y como ha reflejado en Twitter. "En sanidad estamos regular de personal. Le pediría amablemente a nuestro querido Jesús Calleja que de momento no se nos lleve a nadie a sus paseos hasta que escampe un poco", comenta.

Una publicación que el presentador no tardaba en contestar defendiendo su programa. "Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello. Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaución no de prohibición", ha respondido Calleja.

Por su parte, El Sevilla se mantiene al margen de las críticas porque no quiere que "los 'simoners' se enfaden" con él en las redes sociales aunque sí lo compara con una 'Thermomix'.

"Lo mismo te pica hielo que te hace una crema de calabacín. Este hombre igual está diciendo que hay 25.000 muertos por el virus y a la semana siguiente está haciendo windsurf en Portugal, o igual está diciendo que hay más contagiados que nunca y al día siguiente está buceando en Mallorca", comenta, y añade: "Hace de todo y él puede hacer lo que le dé la gana".

Además, aprovecha para hacer un llamamiento a la RAE para que acepte el término 'buza' o la expresión 'mujer rana' porque "no hay derecho".

