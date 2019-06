El Sevilla analiza el videoclip de '18 centímetros papi', la canción más provocadora de Leticia Sabater: "Invito a verlo, merece la pena"

Alfonso Arús pregunta a El Sevilla su opinión sobre el tema de Leticia Sabater, '18 centímetro papi'. "Es increíble lo que el ser humano puede llegar a superarse, parecía imposible superar su videoclip del 'polvorrón' y lo ha logrado".

Además, el colaborador destaca que "por el peinado parece Madonna, por el look, Lady Gaga, por la música, Jennifer López, y por los abdominales, Arnold Schwarzenegger".

Otros momentos destacados

Pero esta no es la única vez que El Sevilla ha hablado de Leticia Sabater. El colaborador de Arusitys también ha analizado su radical cambio de look: "No se recuerda algo igual desde Frankenstein".

El Sevilla también habló, en su momento, de "la incursión artística navideña" de Leticia Sabater, 'El polvorrón': "Es patética pero en el buen sentido de la palabra"