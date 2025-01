Dua Lipa y Callum Turner protagonizan un romántico baile bajo la Torre Eiffel

Este romántico baile de Dua Lipa y su prometido, el actor Callum Turner, abre debate en el plató de Aruser@s. Mientras Tatiana Arús afirma que es un momento espontáneo, Patricia Benítez cree que no.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s las románticas imágenes de Dua Lipa y su prometido, el actor Callum Turner, en París. "Parecen imágenes sacadas de una película", destaca la colaboradora de Aruser@, que explica que "después de disfrutar de una lujosa cena han protagonizado este espontáneo baile".

Por su parte, Patricia Benítez duda de que sea "espontáneo". "Luego ayer dices que crees en el amor, ¿pero qué vas a creer en el amor si me lo estás destrozando todo y no te gusta nada?", afirma Alfonso Arús a Patricia Benítez, que contesta en el vídeo: "Creo en el amor de verdad, y ese es el que no se expone".

Y es que Alfonso Arús y Patricia Benítez tuvieron esta misma conversación al descubrir la reconciliación de Álvaro Morata y Alice Campello. Mientras el presentador había apostado por una segunda oportunidad desde que se conoció su ruptura, la colaboradora había insistido en que no iban a volver. Finalmente ella ha sido la que ha perdido la apuesta. "Si hay una pareja que evidencia lo que es el amor es esta", insiste Alfonso Arús en este vídeo, donde destaca que "se echan de menos". No obstante, Patricia Benítez afirma en que esta reconciliación no tiene futuro: "De aquí a un año y medio, hablamos".