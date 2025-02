El divertido vídeo viral de la niña que hace sus maletas para irse de casa porque su madre le pide que ordene sus juguetes

"Me voy de esta casa", anuncia esta pequeña que no levanta aún ni un palmo del suelo mientras carga con unas maletas que son más grandes que ella. Y es que, la niña está muy enfadada.

Dramática se nace, no se hace, y la niña de este vídeo viral de @lilianagalvan2397 emitido en Aruser@s es un buen ejemplo de ello. La pequeña está muy enfadada y ofendida con su madre porque le ha regañado y a ella no se le ocurre otra cosa que hacer sus maletas y guardar en ellas todas sus pertenencias. Su intención no es otra que la de marcharse. "¡Me voy de esta casa!", anuncia con los bolsos, más grandes que ella, hasta arriba de peluches.

"¿Te vas a ir de esta casa porque te mando a ordenar los juguetes?", le pregunta su madre completamente alucinada con su reacción. En el plató del programa de laSexta también están flipando con la pequeña. "Ojo, que no se va con lo puesto", observa Alfonso Arús.

Por su parte, Hans Arús espera que no tenga que coger un vuelo, "porque le va a costar una pasta con todo lo que lleva" facturar las maletas. "Si pilla Ryanair se deja un dinero", añade el presentador.