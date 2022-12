Georgina Rodríguez ha puesto rumbo a Qatar en compañía de sus hijos para acompañar a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, en el mundial de fútbol que allí está disputando junto a su selección. La influencer ha mostrado en las redes el dulce recibimiento que han tenido en su llegada, con tartas personalizadas y ramos de bombones.

Sin embargo, la mejor declaración la protagoniza Alana Martina, hija de Georgina y Cristiano, que relata con mucha gracia cómo su madre se ha quedado dormida en la playa debido a su cansancio.

"Estás cansada porque has ido muchos días a los 'shoot' a Madrid y te has ido de 'shooting' y te has quedado dormida en la playa", relata la pequeña. "Es muy consciente de la importancia del trabajo de mamá", comenta Alfonso Arús.