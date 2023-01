"Hace lo que puede", comenta María Moya tras observar con atención este vídeo viral emitido en Aruser@s en el que podemos ver a Iker Casillas bailando junto a Twin Melody su tema 'Sayonara', la canción con la que las gemelas concursarán en el Benidorm Fest con el objetivo de representar a España en Eurovisión.

El exdeportista no deja de sorprendernos con los vídeos que publica en su cuenta de TikTok. "Últimamente sale en todos los 'fregaos'", observa Alfonso Arús. Una afirmación con la que está completamente de acuerdo Tatiana Arús. "No hay cosa que diga que no", reconoce.

Pero la colaboradora cree que el exfutbolista "no lo hace tan mal". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver cómo "se defiende" Casillas al que se le ve "cómodo y sonriente" bailando esta canción,