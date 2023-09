Tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s, que ha sido compartido por el mismo Sebastián Yatra a través de sus redes sociales, el cantante se encontraba en una cafetería cuando una de las camareras le pidió una foto. "Tenéis que decir el nombre, el nombre", pedía el acompañante del artista que se encargó de grabar este divertido momento.

"Manuel Turizo", responde ella. Yatra, resignado pero divertido, se dispuso igualmente a hacerse la foto con la chica, a pesar de que ella no hubiera dado con la respuesta correcta. "Es gracioso, porque no solo no se enfada, sino que la abraza para hacerse la foto", comenta Angie Cárdenas. "Es una cura de humildad", asegura María Moya.

Al parecer, según cuenta el presentador del programa, que los fans se confundan es algo bastante habitual. En la época en la que presentaba 'Vídeos de primera' muchos creían que Alfonso Arús era Jordi Hurtado. "Él también lo ha confesado mil veces, que ha firmado autógrafos en mi nombre", cuenta el comunicador. "¿Para qué vas a quitar la ilusión?".