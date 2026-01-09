El vídeo de la reina Letizia saltándose el protocolo para saludar a varios ciudadanos en la calle

La reina Letizia ha vuelto a mostrar su lado más cercano al acercarse a saludar a todos los que la esperaban a las puertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tras una entrega de premios.

La reina Letizia ha acudido a la entrega del XXIII premio de Periodismo Internacional de ELMUNDO en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, donde, al salir, se ha saltado el protocolo para saludar a todos los ciudadanos que se encontraban esperándola en la calle.

"Iba saludando uno a uno y cuando acaba el lado izquierdo y va a meterse en el vehículo se lo piensa mejor y saluda al lado derecho", destaca Tatiana Arús, que explica que, "al ser una zona muy turística había extranjeros".

La reina Letizia, la reina más trabajadora y de las más austeras

La reina Letizia "ha estrenado 145 piezas y ha gastado 44.065 euros, con un precio medio por ropa de 387 euros", explica Tatiana Arús en este vídeo, donde Alfonso Arús destaca que "Letizia es muy apañada". Además, Alfonso Arús la reina Letizia encabeza el ranking de reinas más trabajadoras, seguidas por Victoria de Suecia y Máxima de Holanda.

