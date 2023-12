Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s este divertido vídeo en el que se pueden ver dos virales completamente diferentes de los calendarios de Adviento. En el primero, una joven murciana muestra cómo es el calendario de Adviento de Jägermeister, en el que el primer día ya le dan una minibotella.

Por otro lado, Hans Arús muestra las divertidas reacciones de dos mujeres al descubrir que el calendario de Adviento que han comprado está vacío. "¡No hay nada!, ¿pero qué timo es este?", se pregunta la mujer mientras que la chica no da crédito de la situación: "No me lo puedo creer, has comprado el vacío para hacer uno". "¿Me estás diciendo que llevo todos estos días esperando para que esté vacío?", pregunta la joven indignada.

Y es que hay calendarios de Adviento vacíos que compras para rellenarlos de los que quieras. "Yo quiero el de Jägermeister", afirma el presentador de Aruser@s.