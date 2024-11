La divertida estrategia de un Golden Retriever para que jueguen con él

Este perro tiene una manera particular de invitar a la gente a jugar: ser el centro de atención. Si tienes la suerte de tener en tu vida a un perro que te dé compañía y cariño, ya sabes que estos animales son muy inteligentes. Es el caso de la divertida táctica para jugar que tiene el Golden Retriever.

No consigue que su dueño le lance la pelota y comienza a girar su cabecita para que alguien le haga caso. "Si el dueño no interpreta que tiene ganas de jugar, tiene un problema gordo", bromea Alfonso Arús al ver la estrategia del can. Puedes ver el gracioso y tierno momento en el viral que acompaña esta noticia.