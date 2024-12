La divertida carta de una niña, que no se ha portado demasiado bien, a Papá Noel: "Tráeme lo que puedas"

Cuando llega el final de año, todos, queramos o no, hacemos un repaso de los últimos doce meses y nos sumergimos en un profundo examen de conciencia. Pero esta costumbre no es exclusiva de los adultos. Los niños hacen algo parecido, pero su fecha tope no es la Nochevieja, sino el 25 de diciembre, el día que Santa Claus llega a casa.

La pequeña Bianca tiene claro que el 2024 ha sido un tanto movidito y, sabiendo de antemano que quizá bajo su árbol no se encuentre demasiados regalos debido a su comportamiento, le ha escrito esta divertida carta (publicada por @sabrinalopez190) a Papá Noel.

"Como me he estado portando mal, pero es mi mente, que no la soporto, tráeme lo que puedas. Gracias", escribe escuetamente, no sin despedirse con un "te amo mucho". En el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas se muestra conmovida por esta misiva. "Me parece de una dulzura...", asegura. Tatiana Arús entra en consideraciones mucho más profundas.