Tras conocer la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello a través de unas historias publicadas en sus cuentas de Instagram, el futbolista pedía a sus seguidores que respetaran la "dolorosa decisión" sin inventar "historias por un minuto de protagonismo". "No ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", explicaba.

Los cambios inusuales en sus respectivas cuentas de Instagram hicieron sonar aún más las alarmas. Alice volvía a usar su nombre de soltera, dejando atrás "Alice Campello Morata" y ambos eliminaban las descripciones que hacían referencia a su estado matrimonial. Los rumores de crisis se sumaron también a la ausencia de la italiana en los primeros días de Morata como jugador del AC Milan. Una ausencia que Alice quiso aclarar restándole importancia: "Con cuatro niños es muy complicado, más con una mudanza en progreso y encima buscando casa", explicaba.

Según publica la revista '¡Hola!', Morata llevaba tiempo intentando regresar a la liga italiana para estar más cerca de su mujer, después de las complicaciones que tuvo en su último parto. Alice quería volver a su país natal para estar cerca de los suyos.

Por otro lado, Morata habría confirmado al periodista Javier de Hoyos que rompieron hace dos semanas, el pasado 28 de julio. Asegurando que habrían pasado por diferentes baches en todo este tiempo, y es que, tal y como mostraban en las imágenes compartidas durante toda la última quincena de julio, y en estas que acompañan la noticia del día 25, todo parecía ir bien entre ellos.

Sobre la ausencia de Alice en la presentación como jugador del AC Milan, Morata le confiesa que le pidió a Alice que esperara a su presentación en su nuevo equipo antes de anunciar la ruptura. Además, el futbolista añade que él no adelantó a su exmujer con el comunicado oficial que dieron a través de sus redes, sino algo que acordaron hacer simultáneamente. Además, desmiente todos los rumores que hay sobre infidelidad y asegura que no van a poder sacar ninguna prueba. Sobre las especulaciones que hay en redes de si se borrará o no el tatuaje que lleva de Alice en el brazo, el futbolista le habría asegurado que a día de hoy no lo va a hacer.