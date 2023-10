Hans Arús lleva a Aruser@s esta surrealista historia que cuenta una camarera en un tuit, pues no puede ni creerse lo que le acaba de ocurrir. "He entrado al turno y había una chica ya tomándose una cerveza. Al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo me ha acabado dejando el currículum. Hasta ahí, todo bien", escribe en esta publicación.

Lo extraño llegó a continuación. "Cuando se ha llenado el bar de gente y me he descuidado, me ha hecho un simpa", decía sorprendidísima. "Después de dejarme el currículum con todos sus datos se ha ido sin pagar". Lo mejor de todo es que la camarera llamó al número de teléfono que aparecía en la documentación y, efectivamente, descolgó la chica.

"Me ha dicho que sí, que bajaría esta misma tarde a pagar y obviamente he cerrado el bar y no ha aparecido", es el fin de esta surrealista historia. "¿Qué esperanzas puede tener de que la contraten si ya todo el mundo sabe que se va sin pagar?", se pregunta Alfonso Arús en plató. Aunque eso sí, tal y como apunta Angie Cárdenas, "no ha pasado desapercibida", y eso es lo más importante a la hora de encontrar empleo.