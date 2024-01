La polémica está servida con este vídeo viral de @esdeprofugos que está arrasando en X (anteriormente Twitter) y que lleva miles de visualizaciones y comentarios. En él somos testigos de la discusión de una pareja, en la que la mujer le reprocha al hombre que haya castigado a su hija cuando él no es el padre biológico de la niña.

"Tú no eres el papá, eres simplemente el padrastro. ¿No crees que me puede demandar?", dice la señora enfadada, como podemos ver en estas imágenes emitidas en Aruser@s. "Es que tienes obligación de mantenerla, llevarla a la escuela, comprarle lo que ella necesita, porque cuando usted me conoció a mí me conoció con ella y usted lo aceptó, ¿verdad?", sigue ella argumentando.

Aunque él esté de acuerdo con todo lo que su pareja dice, añade que también tiene la responsabilidad de asumir el rol de padre, algo que ella niega. "No, señor. Si la niña le hizo un daño, tiene que decírmelo a mí", afirma con rotundidad. En plató, Alfonso Arús estalla. "Lo deseable sería, en general, que las parejas no utilizaran a los niños para luego tener sus discusiones".