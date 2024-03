Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca de sor Lucía a los curas que van haciendo ironía sobre la salud del papa. "Dice Jesús que el que no trabaja que no coma, hay grupos de curas que se dedican a rezar para que se muera el papa Francisco", destaca sor Lucía, que continúa en este vídeo viral: "Que se dejen de hablar tantas estupideces".

"Como no trabajan, que no coman y hagan ayuno", insiste sor Lucía, que afirma que "le den un poco de sentido a su vida". "Qué cantidad de gilipollas hay por ahí", lamenta la mujer, gran defensora del papa Francisco. Por otro lado, sobre la reunión del papa Francisco con Isabel Pantoja, Alfonso Arús afirma que todavía no ha visto ningún documento gráfico.