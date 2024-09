Carmen Lomana ha coincidido con Isabel Preysler en la presentación de la nueva colección de Pedro del Hierro, sin embargo, la socialité no quiso saludarla. "Aquí he visto estrellas que adoro, como Alaska, que me parecen mucho más interesantes", destaca Lomana, que asegura que, si se le acerca, no le daría dos besos: "Es que no me gusta dar besos".

Además, preguntada por los reporteros sobre si tiene más seguidores que Isabel Preysler, Carmen Lomana responde tajante: "Hombre, eso no es difícil". Por otro lado, la socialité protagoniza un divertido momento en el vídeo principal de esta noticia al ver a Pablo Castellano, marido de María Pombo. "¿Quién es este?", pregunta Carmen Lomana a los reporteros, a los que confiesa que le suena, pero no le ubica.