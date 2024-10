El chef triestrellado Dabiz Muñoz crea una polémica en redes sociales al compartir un vídeo en el que a una paella le añade chocolate rallado. "Uno de los secretos es con la paella caliente rallar chocolate por encima", expone el cocinero, que explica que tiene que ser un pizca, como si fuese "una especia".

"No soy quien para criticar a Dabiz Muñoz, pero no puedes decir que la tortilla de patata con cebolla es un sacrilegio y le pongas chocolate a la paella", apunta Hans Arús , que afirma: "Por ahí, no paso". En cambio, Tatiana Arús sale en defensa de Muñoz y explica que si se coge un cacao del 90% o 99% es de todo menos dulce, tiene ese contrapunto amargo.

"A Dabiz Muñoz le encanta hacer esto para que se genere una polémica, el pasa absolutamente", comenta Angie Cárdenas. Por su parte, Alfonso Arús opina que el truco aquí está en probar esa paella para emitir tú juico.