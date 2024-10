Siguen los rumores sobre el motivo de la marcha de Leire Martínez y una hipotética vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Cris Dalmau, experta musical de Aruse@s y locutora de radio, confiesa en el vídeo principal de esta noticia su opinión sobre la polémica y sobre qué etapa del grupo le ha gustado más.

"Tengo que decir que yo era muy fan de Amaia Montero y sigo siendo muy fan de ella", desvela Cris Dalmau, que, sin embargo, reconoce que le sabe "muy mal cómo ha pasado todo": "Sé que Leire está muy dolida, pero a mí un retorno me encantaría y el concierto del que se está hablando me fliparía".

Por su parte, Alfonso Arús defiende que La Oreja de Van Gogh tenga a la vez a Leire Martínez y Amaia Montero: "No sé por qué no han valorado la posibilidad de tener a las dos". "Divides el concierto en dos o alternativamente vas interpretando temas de una época u otra con la original", destaca Alfonso Arús, que afirma que "no hace falta ningunear" ya que "si hay una buena campaña de márketing, los seguidores aceptarían de buen grado revisar toda la discografía con las dos intérpretes".

Sin embargo, tras escuchar la idea de Alfonso Arús, Cris Dalmau afirma que "se rumorea que ha sido Amaia Montero la que ha dicho que si vuelve y hace este concierto tiene que ser sin Leire".