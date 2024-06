Coque Malla ha declarado en el podcast 'El sentido de la birra' que prohibiría el uso de móviles en los teatros y en los auditorios. "Desde luego le pegaría una colleja al que pone el flash. Eres tonto, que no hace falta el flash y lo único que consigues es deslumbrar al cantante al que se supone que respetas, que veneras y por el que has pagado un dinero", afirma el cantante. Aunque reconoce que piensa que hay mucha gente que no se da cuenta, le da a grabar y automáticamente les sale. "No lo hacen porque sean tontos, espero", manifiesta.

Tatiana Arús comenta que te tienes que dar cuenta de que estás grabando con el flash porque iluminas a todas las personas que tienes delante. Mientras que Andrés Guerra comenta no entiende a las gente que graba en los conciertos. "Si respetas al cantante que tienes delante lo que deberías hacer es disfrutar de su espectáculo, no estar viendo la vida a través de un móvil", expone el tertuliano. David Broc comprende el punto de vista de Andrés, pero también entiende a las personas que quieren grabar algo del concierto al que van.

"Yo creo que los músicos de ahora tienen que aceptar que la experiencia de los conciertos, ya no es la de los 90, la gente va a grabarlo todo", opina Òscar Broc. Tatiana Arús expone que ella entiende que si alguien va a ver a su ídolo quiera tener una vídeo suyo de recuerdo. "Pero que hay gente que está todo el concierto u obra de teatro", le responde Andrés a Tatiana.