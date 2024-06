Tatiana Arús analiza todos los detalles del concierto de Isabel Pantoja en Mérida ante 2.500 personas. "Se transformó en una auténtica diosa romana haciendo honor al teatro en el que actuaba", destaca la colaboradora, que afirma que es "un enclave muy bonito". Por su parte, Alfonso Arús confiesa la "tortura" que es para él cuando su hija hace el resumen de los conciertos de la tonadillera para el programa.

"Tenemos un pequeño problema porque Tatiana es muy cuidadosa a la hora de sacar los cortes de los conciertos de Isabel Pantoja", afirma el presentador, que destaca que "es una tortura estar durante media hora escuchando el concierto". La colaboradora responde en plató a Alfonso Arús: "Y eso que tú llegas ahora, pero yo empiezo en casa sobre las 3:15 horas de la madrugada y luego sigo sobre las 4:30 ó 5 horas".

Pero el presentador insiste en que no para de ir hacia delante y hacia atrás en la redacción con los cortes: "Como vas fragmentando, llega un momento que satura". "¿Sabes qué pasa? Que ella va haciendo sus monólogos, pero con la orquesta, que sigue tocando, y a veces me cuesta afinar el oído para escuchar bien qué dice". "Pero tú tienes que ponerte en la piel de los trabajadores de Aruser@s,q ue no tenemos ninguna culpa", bromea el presentador en el vídeo principal de esta noticia.