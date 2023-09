¿Cuántas veces has salido de casa y has recordado que se te han olvidado las llaves dentro? Pues, si tienes un gato, esta situación no es un problema. Eso sí, tu felino tiene que ser tan listo como el de este increíble vídeo emitido en Aruser@s.

Como vemos en estas imágenes, el hombre, que se ha quedado fuera de su hogar sin ninguna posibilidad de entrar, logra comunicarse con su mascota indicándole cómo abrir la ventana. Tras analizar lo que su dueño le está pidiendo, el gato desbloquea la cerradura y le deja pasar.

"Yo alguna vez me las he olvidado y el gato no me ha ayudado, ¿eh?", asegura la colaboradora del programa Alba Sánchez. "Eso sí, luego te piden algo a cambio, a la próxima, le saca el datáfono", bromea Angie Cárdenas no sin antes destacar su impresionante inteligencia.