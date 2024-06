Alfonso Arús enseña el "zascatremebundo de una señora al reportero" de 'Murcia Conecta'. Y es que el joven se había trasladado a un mercado, donde habló con dos señoras con las que reflexionó sobre la moraleja de su reportaje. "Tú sabrás, que has estudiado, porque nosotras si hubiéramos estudiado no estaríamos aquí", ha afirmado una de las señoras al reportero, que le ha recordado que él ha estudiado y también está en el mercado.

"Yo he estudiado y también estoy aquí, no pasa nada", ha declarado el joven a las señoras, que le contestan: "Sudando a mares, desde luego". "Pues estudia un poco más y que te metan en el despacho tío, porque menuda sudadera en el mercado", ha afirmado la señora al reportero, que no ha podido reírse del comentario.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús destaca que mientras el chico "quiere quedar bien con la señora que está allí porque no ha estudiado" y, sin embargo, recibe ese zasca. Puedes ver el cómico momento en el vídeo principal de esta noticia".