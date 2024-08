"Y aquí, en este segundo piso, tenemos este fantástico cuarto abuhardillado, con aire acondicionado, ventana que da a un patio interior", detalla un agente inmobiliario, un "vendedor 3.0", un tanto peculiar, mientras muestra un piso minúsculo que cuesta, atención, 1.395.000 euros. Este es solo un ejemplo de los anuncios indignantes que se muestran en laSexta Xplica.

Es la nueva forma de vender pisos, dirigida a un público joven, llena de dinamismo, con un lenguaje coloquial y cercano y una estética atrevida y diferente. "Este mes conocíamos que la vivienda de segunda mano en Madrid había alcanzado su máximo precio en 17 años. Pero ya no es el precio en sí, sino lo que se compra, vende y alquila", detalla la periodista Laura Herráiz para después mostrar algunos de estos anuncios.

"En la mitad de ellos no puedes estar ni de pie", lamenta. "Si esta vivienda fuera actual, no le concederían la cédula de habitabilidad", asegura. El catálogo de infraviviendas continúa. Cada metro cuadrado del siguiente piso cuesta 12.000 euros. En total, son 138.000 euros por 11 metros cuadrados. La cama está en el altillo, se debe cocinar agachado y no hay puertas. Según el anuncio "esto redefine el confort urbano".

Pero nada como 23 metros cuadrados para "compartir con tu churri". Este indignante anuncio es de una 'vivienda' de 23 metros cuadrados. 106.050 euros. Y así podríamos estar enumerando toda la vida.

En plató, Julio Alcalde, propietario de una inmobiliaria afirma que "se vende todo". "En Madrid hay edificios de 30 o 40 viviendas y que, a lo mejor, la más grande tiene 45 metros cuadrados. [...] Desde los 20 a los 45 metros y llevan hechos 100 años, no es que hayan hecho pisos más pequeños". Él mismo muestra orgulloso el vídeo que anuncia el ático ("por llamarlo ático", dice él mismo) que acaba de vender. Mide 1,78 y cabe "por los pelos".

"Se ha vendido por un poquito menos de los 200.000 euros", explica el joven, que afirma que "lo ha comprado una familia para su hija en Madrid". José Antonio Martín Reina, constructor, afirma que él no daría a ese piso eso "cédula de habitabilidad".

