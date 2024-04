Pedro Sánchez se hace un selfi con una señora durante un acto pero no sale bien. El presidente del Gobierno lo repite, pero no se da cuenta que estaba en modo vídeo. El dirigente del PSOE le propone que pase el vídeo a foto. "Tú díselo a algún chaval joven que sabrá", le dice el político a la señora ante la imposibilidad de repetirlo porque había mucha gente reclamando su atención. "¿Quieres decir que yo no soy joven?", le responde la mujer indignada tras insinuar que no sabía cómo hacer lo que el presidente le había dicho.

Alfonso Arús ve buen criterio en el político ofreciéndole esa solución para no tener que repetir la foto. Por su parte, Angie Cárdenas piensa que hubiese sido más rápido hacerse otra foto que explicarle a la señora que puede sacar una foto del vídeo hecho. María Moya cree que hubiese quedado mejor omitiendo decir "alguien más joven", diciendo simplemente que pidiera que alguien se lo hiciera.

Víctor Amela destaca que mucha gente cuando pide selfis a alguien famoso, se pone tan nerviosa que no sabe ni cómo funciona su móvil. "Tengo la sensación de que Pedro Sánchez ha perdido una votante", expone Òscar Broc. El presentador del programa dice que en este vídeo se demuestra que Sánchez tiene paciencia.