Pablo López ha arrancado uno de sus cuatros conciertos que ofrecerá en el teatro Albéniz, de Madrid, del 13 al 16 de junio. Unos conciertos, que agotó en cuestión de horas cuando puso sus entradas a la venta en Navidad, en los que repasa sus 10 años en la música.

Muchos rostros conocidos han querido perderse el primer de ellos, como Eugenia Martínez de Irujo o el actor Álex González, quien ha hablado con los medios de comunicación sobre su estilo de música. "me gusta mucho Beyoncé", ha confesado el actor, que, preguntado sobre si no escucha a Isabel Pantoja, ha afirmado que "no es una artista que busque".

Desde el plató de Aruser@s no pueden contener la risa al ver el mal rato de Álex González cuando los reporteros le preguntan por Isabel Pantoja.