Tatiana Arús muestra en el plató de Aruser@s los momentos más destacados del concierto de Isabel Pantoja. "Yo he visto sillas vacías", afirma Alfonso Arús en el plató, donde la colaboradora destaca que aunque hubo algún asiento libre el concierto fue un éxito: "Hacía 10 años que no actuaba en Alcalá de Henares y teníamos muchas ganas de volver a verla".

Sin embargo, Tatiana Arús destaca que la tonadillera "tuvo bastantes problemas técnicos". "¡Qué noche llevo!", se queja sobre el escenario Isabel Pantoja, que insiste: "¡Qué fuerte todo, no me voy a poder sentar!". "Yo voy a seguir, y si tiro el micrófono, lo tiro y ya está", insiste la cantante, enfadada porque no se oye bien el micrófono.

Por otro lado, al final del concierto Isabel Pantoja saludó a sus fans desde dentro del coche en el que se marchaba del evento. Desde el asiento central de la parte trasera del coche, la cantante, sin cinturón, se asoma por los asientos delanteros mientras el conductor avanza despacio con el vehículo. "¿Y el cinturón?", preguntan, sorprendidos, desde el plató de Aruser@s.