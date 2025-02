Una chica pide el divorcio tras una decepcionante noche de bodas: "Me quité el anillo y me fui"

Una joven pide el divorcio tras su decepcionante noche de bodas: "Dejé el acta de matromonio, me quité el anillo y me fui"

No llevaba ni 24 horas casada cuando la joven que protagoniza este vídeo viral de @montserratbenavidees decidió divorciarse de su marido. El motivo no es otro que una noche de bodas completamente fallida... pero no por lo que estás imaginando. Y es que, después de la celebración y del banquete, no se fueron al hotel, sino que continuaron de fiesta en una discoteca.

Cansada, ella quiso volver a la habitación, pero el novio tenía otros intereses: seguir de farra con sus amigos. "Al siguiente día vi a Elías -el novio- dormido, porque probablemente llegó muy tarde; ¡mi noche de bodas no existió!", dice enfadada mientras se maquilla.

"Harta de este tema y de ver que sus amigos siempre van antes que yo, dejé el acta de matrimonio, me quité los anillos de casada y me fui a mi casa. Se acabó", concluye.