"Cerdos vietnamitas hacen menos ruido": la trifulca de un joven con una señora en el cine

Un creador de contenido español, '@jorgevazquez', comparte su indignación tras salir del cine de ver 'Parthenope'. Una peli que no pudo disfrutar por la incómoda situación ocasionada por una señora.

"Cada vez tenemos más trifulcas en el cine", comenta Alfonso Arús, para dar paso al viral de Jorge Vazquez, '@jorgevazquez', un joven creador de contenido que ha compartido con sus seguidores la bochornosa situación vivida.

El joven acudió a la sala a ver Parthenope, el último film de Paolo Sorrentino, cuando, de pronto, la señora de atrás "sacó una napolitana de una bolsa", molestando al resto de espectadores con el ruido. "Me giré y le dije: 'Señora, por favor, pare ya con la bolsa'", cuenta el joven, a lo que la mujer no le hizo "ni caso". "He escuchado a cerdos vietnamitas hacer menos ruido", asegura Jorge.

Ignorando lo que le decía el joven, la mujer comenzó, además, a comentar la película en alto. Que si "cuándo se acaba esto" o "madre mía qué larga". "Me giré y le dije: 'Señora, si me permite un consejo, aprenda a ir al cine'", le contestó Jorge, a lo que la mujer le respondió de mala manera: "Pero tú estás mal de la cabeza, ¡qué chulo! ¡Qué mala educación te ha dado tu madre!".

"Y claro, justo estaba con mi madre a un lado, que se cabreó, y cogió un señor, con muy buen criterio, y le invitó a irse", detalla el tiktoker, que cuenta cómo finalmente "se vio acorralada". "¡Señora, ubíquese en la vida!", sentencia Jorge.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores muestran su apoyo al joven. Hans Arús plantea implementar en los cines "unas tarjetas de árbitros" para poder llamar la atención a los espectadores que no paran de fastidiar. "Si hay gente que no se comporta, que la echen de la sala", opina Alba Gutiérrez.