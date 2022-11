El Congreso de los Diputados vuelve a ser noticia, pero en esta ocasión por algo que en nada tiene que ver con la política. Desde hace dos semanas, un vándalo se dedica a colocar trozos de papel higiénico en los agujeros del mármol travertino que cubre las paredes del servicio, de uso exclusivo de los diputados, informa Paula del Fraile.

"No saben quién es, andan detrás de él. No se sabe si es un diputado o alguien del personal. Lo que está claro es que los compañeros periodistas no son, porque no se encuentra en la zona pública a la que ellos pueden acceder", relata la periodista en Aruser@s.

"De aquí no sale nadie, como decían los profes, hasta que se sepa quién mete el papel higiénico" comenta Alfonso Arús. "Igual era una bromilla de Halloween", especula Paula del Fraile. Sea como sea, se espera conocer pronto la identidad del malhechor.