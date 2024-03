Tatiana Arús muestra en el plató de Aruser@s la reacción de Carmen Lomana después de que la pareja de Ágatha Ruiz de la Prada la haya llamado "bocachancla". "De ese señor no quiero hablar, ni me interesa ni le conozco, casi", afirma la socialité, que destaca al reportero que no quiere hablar de José Manuel Díaz-Patón: "No me nombres gente de ese calibre".

"Aquí él no ha estado fino", destaca Alfonso Arús, que afirma que cuando Patón insulta a Lomana, la propia Ágatha Ruiz de la Prada le llama la atención: "Ella hace un gesto como diciendo, 'no te metas otra vez en un charco'". Y es que Angie Cárdenas destaca que tanto la diseñadora de moda como Carmen Lomana son muy divertidas contestándole. "Y Patón quiere serlo pero a veces se excede".