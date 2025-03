Carmen Lomana, a George Clooney: "Está un poco liquidado para tener 63 años, ¿no?"

George Clooney se planta: "Tengo 63 años, no intento competir con protagonistas de 25 años. Ya no hago películas románticas". En 'Buenos días Madrid' han charlado sobre ello y han preguntado a Lomana su opinión.

George Clooney ha dicho que a sus 63 años se niega a seguir haciendo más películas románticas. "No intento competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas", ha expresado el actor.

Al hilo de esta noticia, en el programa 'Buenos días Madrid' han preguntado a Carmen Lomana su opinión sobre que el famoso se plante ante el género que ha sido uno de los pilares fundamentales de su carrera profesional. Sin embargo, a la empresaria le ha llamado la atención otra cosa: "Está un poco liquidado para tener 63 años, ¿no?".

"Me encanta la expresión de estar liquidado", comenta Alfonso Arús tras ver el 'zasca' de Lomana. "Físicamente está bien, otra cosa es que no te guste como actor", opina Broc.