"Carmen Lomana le da a Meghan Markle porque, según ella, igual está disfrutando con todo esto", destaca Alfonso Arús del análisis de la socialité sobre la polémica situación de Kate Middleton . Carmen Lomana asegura que "Meghan está encantada": "A mí Meghan ni me gusta ni me gustó nunca, no me parece una persona buena".

"Desde luego, para la Casa Real inglesa fatal, siempre he dicho que las americanas en la Corte del rey Arturo son un desastre", afirma Carmen Lomana, que destaca que "lo último que quisieran los ingleses es que aparecieran como última solución esta pareja", en referencia a la formada por Meghan Markle y el príncipe Harry.

Alfonso Arús afirma que "Meghan está disfrutando", pero que "cuando aparezca formalmente Kate será una locura a los Taylor Swift porque la gente se lo va a perdonar todo". "Y cuanto más tarde mejor, porque más ansia habrá por parte de la población de verla con vida y radiante", explica el presentador de Aruser@s en el vídeo principal de esta noticia.