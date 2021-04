Carmen Borrego ha cargado contra Bigote Arrocet tras su polémico discurso negacionista y en contra de las vacunas.

"Ser negacionista era lo que le faltaba. Me parece bastante ordinaria la frase. Me parece raro porque Bigote es un tipo inteligente y ser negacionista demuestra tener muy poca inteligencia", ha dicho la hija de María Teresa Campos.

"Gracias a dios no está porque mi madre no se hubiera vacunado, pero como no está ni se le espera, mejor", ha zanjado.

Otro momento destacado

Paula Echevarría sigue teniendo barriga cuatro días después de dar a luz. La actriz asegura que ya le costó perderla cuando dió a luz a su hija Daniella. La actriz ha querido mandar ánimo a todas las mujeres que acaban de ser madres recientemente para que no se desesperen.