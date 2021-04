Bigote Arrocet se ha unido a las teorías negacionistas del coronavirus que ya han predicado rostros como Miguel Bosé o Victoria Abril.

"No me pongo la vacuna ni cagando. Prefiero morirme", ha asegurado el artista, que apunta que cuando se puso una vacuna hace años lo pasó mal durante tres días.

"Esos tres días que yo pasé imagino que es lo que me va a tocar si me toca una hueva de estas. En mi vida lo he pasado tan mal. Las tengo odio. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!", ha señalado.