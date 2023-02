El cantante mexicano Alejandro Fernández ha sido captado nuevamente en estado de embriaguez en uno de sus conciertos, y ha salido a dar explicaciones al respecto. El artista ha justificado su estado, afirmando que se despertó tarde, no tuvo tiempo de comer y tuvo que salir directamente al escenario. Aunque ha confesado que le preocupó la reacción de su madre, quien le llamó tras ver las imágenes, dijo esperar que no vuelva a pasar. "Espero que pasen muchos, muchos, muchos, muchos años más o, si no pasa mejor, a que vuelva a pasar un día como este", dijo "El Potrillo".

Las explicaciones del cantante han sido cuestionadas por parte de algunos colaboradores, quienes temen que la situación se repita. Las imágenes que generaron esta última polémica fueron grabadas durante una presentación en la Feria de León, en Nuevo León (México), como parte de su gira "Hecho en México".