Hans Arús enseña en el plató de Aruser@ el vídeo viral de Peldanyos, un famoso tiktoker que desvela cómo su padre le recrimina por ducharse durante diez minutos. El joven escribió a su padre por Whatsapp para preguntarle por qué a los diez minutos de estar en la ducha se le fue el agua caliente. "Es muy desagradable", insistía el joven en la conversación, donde su padre contestó de forma irónica: "Diez minutos de ducha, ¿qué estabas leyendo un libro?".

Una cómica respuesta que el joven tiktoker reflexiona así: "Son padres cuando te ven dependiente e inútil, pero cuando ya has cumplido cierta edad ya pasan directamente a vacilarte y cualquier problema que tengas no te lo van a solucionar". Además, Peldaños graba a su padre cuando le vuelve a reñir mientras él le intenta explicar que diez minutos con el grifo abierto le hace no tener frío en la ducha.

"Es una barbaridad", responde rotundo el padre, que le explica que si se está "frotando no tiene por qué salir agua". "Ya te digo yo que tu comportamiento no es normal y que te jodas", concluye tajante el padre.