Hans Viral enseña en el plató de Aruser@s un vídeo que está arrasando en redes sociales protagonizado por una madre y su hija. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la madre se enfada con la joven cuando ésta le pega un grito mientras está en un tenso momento: dando la vuelta a la tortilla de patata con la sartén.

"¡Madre!", sorprende la chica a la señora, que se gira mirándola muy enfadada: "Que me vas a tirar la tortilla, ¿tú eres tonta?". "Que me voy", responde la chica, entre risas, mientras su madre sigue muy enfadada: "Me has asustado, ¿tú eres tonta? Pues vete".

"Pero no me grites, no pasa nada", afirma la chica intentando tranquilizar a su madre, quien sigue muy enfadada: "Que casi se me cae la tortilla, no me hagas eso hombre, venga, déjame en paz".