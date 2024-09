Con trajes claros, las manos en los bolsillos y actitud despreocupada, George Clooney y Brad Pitt desembarcaron en Venecia para acudir al prestigioso Festival de Cine que anualmente allí se celebra. La joven española Inés de Ramón, pareja de Brad Pitt, acompañó al actor en la alfombra roja. "Ahora sí tenemos presentación oficial. [...] Lo hacían derrochando complicidad y gestos de cariño", informa Tatiana Arús en Aruser@s.

George Clooney y Amal Clooney caminaron cogidos de la mano frente a las cámaras en esta ciudad tan importante para su historia. "En 2014 se dieron el 'sí, quiero', en Venecia, y vemos cómo ambos tienen buena relación", comenta la colaboradora.

Mientras, Alfonso Arús no puede apartar los ojos del exmarido de Angelina Jolie: "Las cosas como son: hay gente que se retoca, se opera, se infiltra, se trata y va a pero, pero Brad Pitt tiene algún secreto de la eterna juventud". Sus colaboradoras no pueden estar más de acuerdo. "Le pasa como a Beckham o al buen vino", añade Rocío Cano. "Los dos están estupendamente a la edad que tienen".

Sin embargo, Alba Gutiérrez no olvida las épocas más oscuras del actor. "No se cuidaba suficiente en el tema de la comida y la bebida, pero parece ser que no le ha traído achaques al físico".