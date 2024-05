La creadora de contenido, @ytusinflitro, ha dado sus motivos por los que no va a bodas. "No voy porque me parecen un trámite", comienza diciendo la joven, que critica que ahora todo el mundo quiere un enlace de influencer. La tiktoker no entiende que haya que pagar el cubierto. No entiende que la gente se gaste mucho dinero en la boda pero el cubierto lo tengas que pagar tú. "El dinero cuesta mucho ganárselo y me va a hacer más ilusión ahorrar para irme a Japón", reflexiona sobre el tema.

La chica tampoco entiende que te inviten a su boda los amigos del pueblo a los que hace mucho tiempo que ya no ves. "Si yo no he estado durante los últimos ocho años en tu vida porque vivo en Barcelona. ¿Qué sentido tiene que yo esté en tu boda?", expone.

Alfonso Arús opina que tiene toda la razón con lo del pueblo. "Luego al cabo de unos años ves las fotos de tu boda y dices: '¿Qué hace esta gente que no tiene nada que ver con mi vida?'", reconoce el presentador. Patricia Benítez opina que antes si que te invitaban de verdad. "Tú pagabas una yogurtera y ellos el cubierto", explica. Angie Cárdenas piensa que las peores son las que tienes que ir por compromiso o de acompañante.