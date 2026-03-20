Blanca Suárez responde irónica a los rumores de boda con Javier Rey: "Sí, me casé hace muchos años en secreto"

"Un día os llevaré la corriente y os diré que hace muchos años me casé en secreto", afirma Blanca Suárez sobre los rumores de boda con Javier Rey e ironiza: "Me he casado y es mi anillo de compromiso"

Blanca Suárez ha acudido a la Semana de la Moda de Madrid, donde las reporteras le han preguntado por el famoso anillo que enseñó en varias fotografías en su Instagram y que desató los rumores de boda con su pareja, Javier Rey.

"Ah, mira, no lo llevo hoy, qué lástima", destaca la actriz, que reconoce a las reporteras que le "encanta" que hablen de esas cosas: "Un día os llevaré la corriente y os diré que hace muchos años me casé en secreto". "Así que sí, me he casado y es mi anillo de compromiso", ironiza Blanca Suárez, que continúa con la broma asegurando que también ya ha tenido un hijo: "Está en casa ya, todo está hecho ya".

Blanca Suárez publica imágenes inéditas de su viaje

Blanca Suárez ha compartido fotos inéditas de su viaje de verano. "Agosto 2025. Alma, corazón y tripa llenitos. Primera parte", ha escrito la actriz.