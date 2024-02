Beyoncé ha presentado su primera línea de productos capilares en Los Ángeles junto a otros miembros de su familia, como su hijo y su madre. La colección lleva por nombre 'Cécred' y consta de ocho productos, entre los que destacan algunas mantecas como la de miel, el aceite de oliva o el agua de arroz.

"No es caro, unos 30 dólares cuesta cada producto", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde muestra un vídeo de la cantante publicitando la colección. Sin embargo, a Alfonso Arús no termina de convencerle esta línea de productos de Beyoncé: "Después de la lista de productos recomendados por Gwyneth Paltrow, todo me parece demasiado aburrido y muy soso".