Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el "zasca de Berto Romero a David Broncano" por sus entrevistas en La Resistencia. "Yo ya me he dado cuenta de lo que haces", afirma el cómico en el plató, donde Broncano pregunta a qué se refiere. "Tú grabas mucho rato y haces que los entrevistados se pongan muy nerviosos hasta que no tienen nada de qué hablar, está nerviosos y la gente les jalea como en Mad Max 3", explica Berto Romero.

"Entonces llega un momento en el que a la gente se le va la pinza y empieza a hacer cosas raras, que eso es lo que quieres", destaca el cómico a David Broncano, al que advierte que con él no va a pasar: "Hoy voy a aguantar, me da igual, como si queréis estar minutos sin que no pasen nada". "Todo esto hay que cortarlo", bromea Grison la ser 'descubiertos'.