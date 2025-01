Belén Esteban, sobre Ana Rosa Quintana: "Decían que nuestro programa era telebasura, pues es lo que la gente quiere ver"

"Decían que nuestro programa era telebasura, pues esta telebasura es la que quiere ver la gente y la que entretiene no los programas familiares que estáis haciendo y que no los ve ni Peter", critica Belén Esteban.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de Belén Esteban a los programas que sustituyeron a Sálvame". "Se acaba Sálvame y ponen otro programa por la tarde, deciden poner a Ana Rosa Quintana, pero a mí no me gusta muchas frases e indirectas que han hecho", asegura la colaboradora de televisión en 'Ni que fuéramos shhh', donde lanza un dardo.

"Decían que nuestro programa era telebasura, pues bendita telebasura, porque esta telebasura es la que quiere ver la gente y la que entretiene no los programas familiares que estáis haciendo y que no los ve ni Peter", critica duramente Belén Esteban.

"Cuidado con Belén Esteban", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas da la razón a Belén Esteban: "Te voy a decir una cosa, me parece un insulto cuando catalogan los programas como 'telebasura'". "Si esa televisión está consumida por un público, no puedes insultar al público", insiste la colaboradora de televisión, que destaca que "no entienden que hay programas hechos para que la gente se entretenga".