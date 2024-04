¿Alguna vez te has tomado una cerveza y has notado que después no rindes del todo bien en tus relaciones sexuales? Efectivamente, puede que esto te haya pasado alguna que otra vez, y no solo por culpa del alcohol. Así nos lo cuenta Alba Gutiérrez en Aruser@s, quien da todos los detalles de esta dura realidad de la que muchos no teníamos ni idea.

"Estas cinco bebidas afectan, sobre todo, a los hombres", advierte. Además de los licores y bebidas espirituosas, también encontramos en esta lista los refrescos con gas, las bebidas energéticas, la tónica y, para sorpresa de la gran mayoría, la leche de soja.

"Los que toméis cafecito con leche de soja por las mañanas, que sepáis que el mañanero os lo va a fastidiar". Los colaboradores se lamentan y se preguntan qué les queda. "El agua con limón", sugiere apenada Tatiana Arús. "O el agua de alcachofa, que es muy buena y además adelgaza", se le ocurre decir a Alfonso Arús.