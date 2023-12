Con alegría e ilusión, el niño que protagoniza este vídeo viral juega con su columpio favorito del parque, hasta que su madre le pide que se haga una foto con ella. La señora ya había puesto el móvil en un soporte cercano, de tal manera que en el encuadre cupieran los dos, y le había dado a grabar.

El pequeño acepta de buen grado y con toda su buena intención, sonríe para la imagen, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s segundos antes del desenlace de esta historia.

No tenemos claro el motivo, pero lo cierto es que justo después, el bebé se desequilibra y, aunque la mujer intente frenar su caída, no lo consigue, y el pobre va a dar con su cara contra el suelo, que, por si fuera poco, está lleno de barro. Como no podía ser de otra manera, el pobre llora desconsolado al verse manchado hasta las cejas.