El bebé que protagoniza este vídeo de Aruser@s nació con solo medio corazón y los médicos le dieron el peor de los pronósticos. Su mínima esperanza de supervivencia pasaba por una complicada intervención y sus padres tuvieron que recaudar dinero para poder costear la operación que habría de salvar la vida del niño.

Gracias a los avances de la ciencia, este pequeño ha salido del hospital y se está recuperando en su casa. Una increíble historia de superación que ha conmovido a los colaboradores y al presentador del programa.

"A mí lo que me duele cuando veo estos vídeos es que los padres tengan que hacer mil cábalas para tener ese dinero. Que no esté a su alcance de poder hacerlo. La sanidad es carísima en algunos países, pero ¿pones en peligro la vida de un bebé porque sus padres no tengan dinero?", se pregunta indignada Angie Cárdenas.