Los niños no tienen pelos en la lengua ni el tacto que tantas veces nos impide a los adultos estar felices y en paz. Es por ello que quizá son los más adecuados para hacer frente a ciertas situaciones incómodas, como obligar a marcharse a esas visitas que se alargan demasiado en el tiempo.

Eso es lo que hace el pequeño que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s, que ni corto ni perezoso, se levanta del sofá con cara de pocos amigos y le abre la puerta a su tío mientras le indica que ya va siendo hora de que se vaya de su casa. "Bye!", se le escucha decir al niño amablemente cuando por fin consigue su objetivo.

"No me digas que no os gustaría tener un niño así para que eche fuera al cuñado pesado", comenta divertida Angie Cárdenas en plató. "Esto va a ir muy bien estas navidades. Cuando quieras terminar todo le dices, 'venga, niño, haz el acting'", añade Marc Redondo.