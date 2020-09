Con la cara ensangrentada e involucrado en una pelea. Así se veía a Omar Montes en un vídeo que se difundió a través de las redes sociales y que nada tenía que ver con un enfrentamiento callejero. Se trataba de una "performance" que hicieron tras la grabación del videoclip de su última canción 'No puedo amar'.

Semanas más tarde, el cantante habla con Bea Jarrín de la polémica suscitada y por la que fue el blanco de numerosas críticas. Y es que lo iba a ser una campaña de marketing para calentar el lanzamiento de su nuevo disco acabó en polémica. "Para vender un tema bien, tienes que hacer una 'performance' ¿qué mejor que hacer una que llame la atención para que el tema flote?", comenta.

Sin embargo, le dieron sin piedad. "Se filtró un cachito de videoclip y la gente en vez de coger y llamarme para preguntar qué había pasado o si estaba bien, me dijo que era un agresivo y me peleaba con todo el mundo", comenta.

"¡Pero si sólo es un videoclip! Si yo soy un ser de luz y no me peleo nunca con nadie" con lo que me gusta a mí hacer el amor y no la guerra ¿cómo voy a pelearme? Pero a la gente le gusta darme hasta en el DNI", responde a Bea Jarrín.

En cuanto al título de su nuevo tema 'No puedo amar', el artista de Pan Bendito asegura que "está muy dolido". "Me han hecho mucho daño y fíjate, yo que soy puro amor y bondad, la que me han liado...".

Sobre los requisitos que tiene que tener su mujer ideal, Omar Montes asegura que no es exigente. "Yo tampoco pido nada en especial. Si es que a mí me gustan todas las chicas porque yo siempre veo en todas algo bonito, entonces tampoco soy muy exquisito. Con que sea buena persona y le guste estar con su familia...", señala.

La 'pelea' que causó tanta controversia en redes sociales la puedes ver en el vídeo que aparece bajo estas líneas. En él aparecía ensangrentado tal y como luego aparece en el videoclip de este último tema que ya ha presentado y que cuenta con más de cuatro millones y medio de reproducciones en YouTube.