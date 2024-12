Bárbara Rey, sobre el rey Juan Carlos: "Pude haberme quedado embarazada desde el primer día"

Alfonso Arús enseña las últimas y polémicas declaraciones de Bárbara Rey, Primero, la exvedette ha revelado su mala experiencia con Adolfo Suárez. "Me entrevisto con él, estaba en su despacho, me siento en el sofá y él a mi lado", ha explicado Bárbara Rey, que ha destacado que a Suárez todo lo que le estaba ocurriendo. Sin embargo, ha afirmado que cree que ni siquiera la escuchó: "Lo mismo le caía mal o no le gustaba como actriz o como persona, pero no me gustó mucho".

Por otro lado, Bárbara Rey también ha explicado otra mala experiencia con un famoso locutor: "Le dijimos si nos daba 10 pesetas para comprarnos un bocadillo de calamares". "Él dice que me da 10 pesetas, pero que tengo que acompañarlo a su casa", ha recordado la exvedette, que ha explicado que fue con él: "Cerró la puerta por dentro y tuve que huir de él". "Le tuve que pegar y él me pegó a mí", ha explicado Bárbara Rey, que ha detallado que escapó de su casa como pudo.

Por último, Bárbara Rey también ha hablado sobre su affaire con el rey Juan Carlos: "Pude quedarme embarazada desde el primer día". "La única que ha tomado siempre precauciones he sido yo", ha explicado la exvedette, que ha afirmado que si ella hubiera querido quedarse embarazada "y hacerle una buena faena", se hubiera podido quedar.